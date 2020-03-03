وفاة عامل وإصابة 3 في حادث اصطدام مركبة برصيف في الباحة

أسفر حادث تصادم مركبة بأحد الأرصفة بمنطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، عن دهس عامل ووفاته وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة الواقعة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ (997) عن حادث تصادم ودهس في تمام الساعة (10:57) صباح اليوم.

وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين والقائد الميداني صالح علي محفوظ الغامدي، للموقع الكائن في طريق الغابى خلف إكسترا، وتبين أنه عبارة عن اصطدام مركبة بالرصيف وانحرافها، ما نتج عنه دهس أحد العمالة المارة، مما أدى إلى وفاته.

وأفاد الزهراني، أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص إصابات متوسطة وبسيطة، وتم التدخل إسعافيًا ونقل اثنين إلى مستشفى الملك فهد، فيما رفضت الإصابة الثالثة الكشف والنقل.

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