بالصور.. أمير منطقة الجوف يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

قلد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مرور منطقة الجوف العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ أمير منطقة الجوف، العميد العنزي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح، حاثًا إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه، أعرب نائب مدير مرور منطقة الجوف عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف، سائلاً الله التوفيق للقيام بالواجبات على أكمل وجه تجاه كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الغالي، وأن يجعل هذه الترقية عونًا له على أداء عمله.

حضر التقليد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني.

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