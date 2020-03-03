وزارة الموارد البشرية تنفي نقل موظفي الخدمة المدنية للتأمينات الاجتماعية

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله من تحويل موظفي «الخدمة المدنية» من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل جميع موظفي «الخدمة المدنية» القائمين على رأس العمل، من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.
وطالبت الوازرة، الجميع، بمتابعة الأخبار والمستجدات عبر مصادرها الرسمية.
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