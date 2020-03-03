أكَّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن حالة أحد المعلمين القادمين من إيران والمشتبه في إصابته بفيروس كورونا، تم الكشف عليه منذ يومين، وجاءت نتائج الفحص سليمة.
ووجَّه المتحدث الرسمي لوازرة الصحة- عبر حسابه على تويتر- شكره للمواطن فيصل، على اهتمامه بالإشارة إلى تلك الحالة، موضحًا للجميع أنه بعد الاستدلال على الحالة المقصودة، اتضح أنه تم التعرف عليها وفحصها قبل يومين، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.
ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الجميع، إلى التعامل مع مثل هذه الحالات بالتواصل على الرقم (937).
وكان المواطن فيصل، قد ذكر في تغريدة له، أن معلمًا عاد من إيران مؤخرًا، ودخل المملكة دون الكشف عليه، مما تسبب في رعب بالمدرسة.
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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تشكر فيصل القحطاني.. وتؤكد: فحصنا حالة اشتباه كورونا والنتيجة سليمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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