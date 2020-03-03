السعودية اليوم / فرع كلية التقنية بمحافظة الشنان يحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني



حائل 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

احتفل فرع كلية التقنية بمحافظة الشنان بمنطقة حائل اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً" بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بحضور محافظ الشنان فايز بن حسن الحربي والمدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

وأوضح محافظ الشنان أهمية الدفاع المدني وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - من اهتمام بالغ بالمواطنين وتوفير سبل الراحة والسلامة لهم والوعي بأهمية السلامة بين أفراد المجتمع والتحذير من المخاطر مشيدًا بمشاركة القطاعات الحكومية في تفعيل هذا اليوم.

من جهته تحدث مشرف فرع كلية التقنية بالمحافظة المهندس سامي بن عسكر الحربي عن مشاركة الفرع بهذه المناسبة وعن دور وحدة السلامة والصحة المهنية بالفرع في توفير البيئة التدريبية المناسبة والمحافظة على سلامة المتدربين في القاعات والورش والمعامل.

من جانبه أبان مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عقاب بن قنين الحربي أهمية اليوم العالمي للدفاع المدني في توعية المجتمع بالسلامة ونشر ثقافة التخلّص من المخاطر بين المواطنين.

// انتهـى //

16:57ت م

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