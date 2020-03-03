السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن إدارة خدمة العملاء وتطوير بيئة العمل بأمانة منطقة الحدود الشمالية



عرعر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم إدارة خدمة العملاء وتطوير بيئة العمل بأمانة منطقة الحدود الشمالية ( المرحلة الاولى) بقيمة مالية تبلغ ( 600,000 , 2 ) ريال ، كما دشن إلكترونيا .. شعار أمانة منطقة الحدود الشمالية الجديد .

وتجول سموه في مكاتب خدمة العملاء والتي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة ورفع مستوى رضا المواطن عن الخدمات من خلال استقبال ومعالجة الشكاوي سواء عن طريق الرقم المخصص للبلاغات 940 واستقبال مباشر للمواطنين والإجابه عن اسنفساراتهم واستقبال ملاحظاتهم .

و قدم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري شرحاً تفصيلياً عن الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء ، والبلاغات التي يستقبلها والآلية المتبعة في تلقيها والمراحل التي تمر بها منذ استقبالها إلى نهاية علاجها، بالتنسيق مع كافة الادارات والبلديات حسب نوعية البلاغ .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن خدمة العملاء تعد من المبادرات المهمة لتهيئة بيئة عمل محفزة ورفع كفاء رأس المال البشري بما يعزز الانتماء والإنتاجية لموظفي القطاع الحكومي ، لافتا الانتباه لأهمية تنمية روح المسؤولية لدى الموظف، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية الدور الذي يقوم به، والأُطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه وزملائه ومتلقي الخدمة من المستفيدين ، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بكفاءة وفاعلية ، من خلال تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي،مشيرا سموه إلى أن رضا المستفيدين على مستوى جودة كافة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطن هو المؤشر المعتمد للنجاح والتميز .

// انتهى //

16:56ت م

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