السعودية اليوم / نائب وزير التعليم : الوزارة اتخذت إجراءات وخططاً احترازية لمواجهة "كورونا" بالتنسيق مع الجهات المختصة



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أوضح معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة للتعامل مع "كورونا" على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه اليوم, معرض الوقاية من فيروس كورونا (covid-19)، الذي نظمته وكالة الوزارة للشؤون المدرسية لمنسوبي وزارة التعليم، بمشاركة إدارات التعليم في مناطق المملكة، وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأكد نائب وزير التعليم الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة - أيدها الله - لمنع تفشي مرض كورونا في المملكة، من خلال لجان عليا تشترك فيها جميع الأجهزة المعنية بمتابعة يومية لصد هذا الوباء, مشيراً إلى أن هذا المعرض الذي تقيمه وزارة التعليم لمنسوبيها يعكس حجم التفاعل والحرص على التكامل مع الجهات الأخرى، حيث تشترك فيه الإدارات التعليمية، والمستشفيات، والمجمعات الصحية لتقديم التوعية والتثقيف كواجب وطني.

وتجول الدكتور العاصمي داخل أجنحة المعرض، مطلعاً على الجهود التي تقدمها الجهات المشاركة من نشرات تعريفية، وعروض توعوية للوقاية من الفيروس.

بدوره أوضح مدير عام الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم علي السلطان أنه بناءً على توجيهات معالي وزير التعليم ومعالي نائب وزير التعليم جرى اتخاذ عدة إجراءات في سبيل الوقاية من هذا الفيروس، وتكثيف الزيارات الميدانية للمشرفين الصحيين في المدارس، كما جرى عقد دورات لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مبيناً أن هناك تعاوناً كبيراً وخططاً وضعتها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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16:44ت م

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