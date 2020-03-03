السعودية اليوم / وزير الصحة المغربي يكشف أن الحالة الأولى المسجلة بالمغرب لفيروس كورونا هي لمواطن مغربي قادم من إيطاليا



الرباط 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

كشف وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أن الحالة الأولى المسجلة بالمغرب أمس الاثنين لفيروس كورونا هي لمواطن مغربي قدم من مدينة بيرغامو الإيطالية في اتجاه مطار الدار البيضاء يوم 29 فبراير المنصرم.

وأوضح في ندوة صحافية عقدها اليوم بالرباط، أن المسافرين الذين كانوا يرافقون المريض يبلغ عددهم 104 أشخاص، ينحدرون من مدن الدار البيضاء والجديدة وورزازات، مؤكدًا أن جميع الأشخاص الذين خالطهم المغربي المصاب بفيروس كورونا لا يحملون أي أعراض، بشأن الإصابة بالفيروس.

وأضاف المسؤول المغربي أن الشخص المصاب سيبقى في فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، للتأكد من تعافيه نهائيًا، وسيخضع لجميع التحاليل قبل اتخاذ قرار مغادرته غرفة العزل، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية شملت أفراد أسرة المصاب والأشخاص الذين خالطهم، حيث تم وضعهم في عزلة طبية تفاديا لانتشار الوباء.

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16:22ت م

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