السعودية اليوم / الحكومة البريطانية تعلن عن خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد



لندن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن خطة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي أن الخطة تشمل اتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس وتأخير انتشاره والبحث في مصدره وعلاجه وفي النهاية تخفيف التأثير إذا أصبح الفيروس أكثر انتشارًا.

وأعرب جونسون عن تفهمه لحالة القلق العامة بسبب انتشار الفيروس بصورة واسعة على مستوى العالم، متوقعًا مزيدًا من الحالات في بلاده، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك ستكون آثار المرض خفيفة على الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحملون الفيروس ويمكن التعافي منه بشكل سريع كما أبانت الملاحظات خلال الفترة الماضية.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين لاتباع الإرشادات الطبية وفي مقدمتها غسل اليدين بالماء الساخن والصابون لفترة طويلة، مجددًا التزام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشعب.

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16:13ت م

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