السعودية اليوم / طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالأحساء يزورون مقر "واس" بالرياض



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

زار وفد من طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك فيصل بالأحساء يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس اليوم، مقر وكالة الأنباء

واطلع الوفد خلال الزيارة على سير العمل وأقسام التحرير ، والتصوير والإنتاج التلفزيوني ، والإعلام الإلكتروني، والمركز الإعلامي، الذي يحتضن تجهيزات تقنية وفنية حديثة، مستمعًا إلى شرحٍ مفصل عن آلية العمل الإعلامي اليومي ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي عبر البث في النظام الآلي لـ " واس "، والإمكانات الفنية والتحريرية، والأسلوب الذي تنتهجه في التعامل مع مختلف المصادر والمواد الإعلامية.

وأعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة " واس " ولقاء منسوبيها ، والاطلاع على أعمالها، منوهين بما تقدمه وكالة الأنباء السعودية من خدمات إخبارية على المستويات كافة.

// انتهى //

15:51ت م

0206



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسزار وفد من طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك فيصل بالأحساء يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس اليوم، مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض.واطلع الوفد خلال الزيارة على سير العمل وأقسام التحرير ، والتصوير والإنتاج التلفزيوني ، والإعلام الإلكتروني، والمركز الإعلامي، الذي يحتضن تجهيزات تقنية وفنية حديثة، مستمعًا إلى شرحٍ مفصل عن آلية العمل الإعلامي اليومي ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي عبر البث في النظام الآلي لـ " واس "، والإمكانات الفنية والتحريرية، والأسلوب الذي تنتهجه في التعامل مع مختلف المصادر والمواد الإعلامية.وأعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة " واس " ولقاء منسوبيها ، والاطلاع على أعمالها، منوهين بما تقدمه وكالة الأنباء السعودية من خدمات إخبارية على المستويات كافة.// انتهى //15:51ت م0206

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