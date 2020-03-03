السعودية | “البيئة” تعلن عن توفر 170 وظيفة بنظام التعاقد للسعوديين رجالًا ونساءً

المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر (170) وظيفة شاغرة للسعوديين للرجال والنساء للعمل في ديوان الوزارة ومناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاعرة تشمل وظائف إدارية وفنية وهندسية وسيتم التقديم عليها بداية من تاريخ 15 /7/ 1441هـ الموافق 10 /3/ 2020م لمدة (10) أيام على موقع الوزارة على الإنترنت.

وكشفت الوزارة عن الشروط والضوابط الواجب توفرها لشغل هذه الوظائف, مبينة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألا يكون محكومًا عليه بحدٍّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة، وتتوفر لديه معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة, وكذلك اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين، مضيفة أن الأولوية لمن يُجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح, موضحة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، عبر الرابط التالي https://2u.pw/uPZxw، منوهة بأنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني، لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.