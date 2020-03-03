شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية..المملكة ودول الخليج في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

شددت المملكة من إجراءاتها الإحترازية عند المنافذ الحدودية ، تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس كورونا الجديد «covid 19»، تعزيزا لحماية صحة مواطنيها والمقيمين في أراضيها.

وتهدف الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من دخول هؤلاء الأشخاص إلى أراضي المملكة، أثناء فترة حضانة فيروس كورونا الجديد، واتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية.

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ومن جانبها بدأت المملكة التنسيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، لإشعار السلطات السعودية، بالنسبة للسعودي والمقيم الذي كان مسافرا خارج تلك الدول ويرغب في دخول المملكة، بأنه كان قادماً إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ 14 يوما الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، لاتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.

كما تم التنسيق بين سلطات المملكة ونظيراتها الخليجية في حال كان القادم إلى المملكة مواطناً لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي ١٤ يوما متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.

كما أنه يتم التعاون بين السلطات السعودية ونظيرتها في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة.