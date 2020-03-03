شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": نفحص 70 مخالطا للحالة المصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة أن المواطن المصاب بكورونا لم يفصح عن رحلاته من ضمنها إيران، وأن وضعه الصحي مستقر وسيستمر بالعزل الصحي.
وأضافت الوزارة أنه تم حصر 70 مخالطا للحالة المصابة، وسيتم الإعلان عن النتائج الطبية لمخالطين المصاب بكورونا خلال ساعات.
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