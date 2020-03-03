محافظ الحفر يكرم والد شهيد الدفاع المدني العساف

2020-03-03

متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن

كرمت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن والد الشهيد عبدالله صالح العساف الذي استشهد قبل عشر سنوات أثناء أدائه مهام عمله وذلك في حفل تدشين الفعاليات.

وقدم سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد درعًا ذكاريًا وهدية رمزية لوالده.

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وفي حديث لـ”متابعات الخليج 365” قال والد الشهيد: استشهد ابني عبدالله عام ١٤٣١هـ بعد قيامه بإنقاذ وافد من الجنسية المصرية في محافظة حفر الباطن، ونحمد الله على قضائه وقدره.

وأضاف العساف: كُرمنا من قِبل سمو محافظ حفر الباطن في اليوم العالمي للدفاع المدني.

يذكر أن الجندي عبدالله العساف استشهد متأثرًا بإصابة بالغة وقعت له أثناء تأديته عمله في عملية إنقاذ وافد مصري داخل غرفة تفتيش صرف صحي بعد أن أصيب بحالة اختناق داخلها.

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