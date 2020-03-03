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النيابة العامة تستكمل منظومة نيابة بلا ورق

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2020-03-03

النيابة العامة تستكمل منظومة نيابة بلا ورق

للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030

متابعات الخليج 365 - واس

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة “المكتب الداخلي الموحد” بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية “نيابة بلا ورق” المنبثق من رؤية 2030 للتحول الرقمي.
وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة اعتباراً من تاريخ 8 / 7 / 1441هـ.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقا شملت كافة إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ تماشياً مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.

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