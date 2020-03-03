الصحة تحصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة

2020-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة أنه تم حصر 70 مخالطًا للمواطن الذي تم اكتشاف إصابته بكورونا يوم أمس، وأكدت أن حالة المريض مستقرة.

وكانت الصحة بينت ان الحالة المكتشفة تعود إلى مواطن قدم إلى المملكة عبر البحرين بعدما زار إيران دون أن يفصح عن ذلك عند دخوله المملكة.

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