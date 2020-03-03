اخبار السعوديه

الصحة تحصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم الصحة تحصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-03

الصحة تحصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة

أكدت أن حالة المريض مستقرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة أنه تم حصر 70 مخالطًا للمواطن الذي تم اكتشاف إصابته بكورونا يوم أمس، وأكدت أن حالة المريض مستقرة.

وكانت الصحة بينت ان الحالة المكتشفة تعود إلى مواطن قدم إلى المملكة عبر البحرين بعدما زار إيران دون أن يفصح عن ذلك عند دخوله المملكة.

تابعنا على 84d4a600a4.jpg تواصل معنا على6b87a079d2.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تحصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا