محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية 2030 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي جيمس غورمان.

وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.الأمير محمد بن سلمان ستانلي جيمس غورمان 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 03:45 PM استعرضا الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية 2030 Advertisements ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي جيمس غورمان.

وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي ،

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