، "ساما": نجاح تجربتي فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية عَن بُعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤسسة النقد: الخدمتان مقدمتان لصالح المؤسسات الفردية وللشركات المقيمة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نجاح تجربَتَي تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمؤسسات الفردية عَن بُعد وخدمة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للشركات المقيمة عَن بُعد.

يأتي ذلك التطور في إطار البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، وذلك بمشاركة عدد من البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في السوق المحلية.

وقالت المؤسسة: بإتمام هذه الخطوة وبعد تنفيذ أكثر من سبعة آلاف عملية فتح حساب بنكي ومحفظة إلكترونية للمؤسسات الفردية عَن بُعد، وثلاثة آلاف عملية فتح حساب بنكي ومحفظة إلكترونية لشركات مقيمة عَن بُعد بنجاح من قبل تلك البنوك وشركات التقنية المالية؛ أصبح متاحاً لها تقديم خدمَتَي فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمؤسسات الفردية والشركات المقيمة عَن بُعد بشكل رسمي إلى عملائها دون الحاجة إلى زيارة الفرع بكل يسر وسهولة وأمان خلال دقائق وعلى مدار 24 ساعة، حيث تهدف الخدمة إلى رفع مستوى تقديم الخدمات المالية، وتسهيل الإجراءات، وتبنّي قيم التحول الرقمي.

جدير بالذكر أن مؤسسة النقد صممت بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وذلك للمضي قدماً في تطوير خططها الإستراتيجية في القطاع المالي بهدف دعم قطاع التقنية المالية، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بُغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عددٍ من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.

وتهدف البيئة التجريبية (Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية.

ومن المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.مؤسسة النقد السعودي ساما