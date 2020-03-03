، نيابة بلا ورق.. "النيابة العامة" تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة "المكتب الداخلي الموحد" بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية "نيابة بلا ورق" المنبثق من رؤية ٢٠٣٠ للتحول الرقمي.
وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة ابتداءً من تاريخ 8/ 7/ 1441.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة؛ تماشياً مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.
النيابة العامة سعود بن عبدالله المعجب
نيابة بلا ورق.. "النيابة العامة" تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-03
دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة "المكتب الداخلي الموحد" بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية "نيابة بلا ورق" المنبثق من رؤية ٢٠٣٠ للتحول الرقمي.
وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة ابتداءً من تاريخ 8/ 7/ 1441.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة؛ تماشياً مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:16 PM
للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.. لسرعة إنجاز العمل
دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة "المكتب الداخلي الموحد" بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، لتعلن النيابة العامة بذلك عن اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية "نيابة بلا ورق" المنبثق من رؤية ٢٠٣٠ للتحول الرقمي.
وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيس وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع، على أن تتوقف المكاتبات الورقية كافة ابتداءً من تاريخ 8/ 7/ 1441.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق) تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة؛ تماشياً مع التحول الرقمي في أجهزة الدولة كافة.
، نيابة بلا ورق.. "النيابة العامة" تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة بلا ورق.. "النيابة العامة" تستكمل منظومة رقمنة وأتمتة أعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.