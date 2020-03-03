، رغم نذر الصدام .. روسيا تأمل في خفض مخاطر المواجهة مع تركيا ،

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ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى، رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضًا في منطقة إدلب.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هناك إمكانية لخفض المواجهة بين الطرفين بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار "بيسكوف" إلى وجود مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.
وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول النظام السوري بمساعدة روسيا إلى مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وبينت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضاً.
رغم نذر الصدام .. روسيا تأمل في خفض مخاطر المواجهة مع تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-03
ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى، رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضًا في منطقة إدلب.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هناك إمكانية لخفض المواجهة بين الطرفين بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار "بيسكوف" إلى وجود مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.
وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول النظام السوري بمساعدة روسيا إلى مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وبينت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضاً.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:21 PM
قمة ثلاثية محتملة حول سوريا
ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى، رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضًا في منطقة إدلب.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن هناك إمكانية لخفض المواجهة بين الطرفين بفضل الاتصال الوثيق بين جيشي البلدين، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار "بيسكوف" إلى وجود مناقشات لعقد قمة محتملة بشأن سوريا بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا.
وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول النظام السوري بمساعدة روسيا إلى مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وبينت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضاً.
، رغم نذر الصدام .. روسيا تأمل في خفض مخاطر المواجهة مع تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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