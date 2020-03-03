محمد بن مسعود - الدمام - قدمه للجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية . وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية. قوات التحالف يدمر القدرات الحوثية اليمن شاهد.. دعم التحالف يدمر القدرات الحوثية ويقضي على عناصر الميليشيا محمد المواسي الخليج 365 2020-03-03 نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية . وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية. 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 Advertisements 02:56 PM اخر تعديل 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 03:52 PM قدمه للجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية قدمه للجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية . وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية. ، شاهد.. دعم التحالف يدمر القدرات الحوثية ويقضي على عناصر الميليشيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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