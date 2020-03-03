السعودية اليوم / عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي تشيد بالعلاقات السعودية الفرنسية



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أشادت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي قوليه، بالعلاقات

ونوهت بدور المملكة العربية السعودية المهم في استقرار وأمن دول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام ، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي وما تملكه من مخزونات وقدرات كبيرة في الطاقة.

ولفتت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي النظر إلى جهود المملكة في محاربة التطرف وغسيل الأموال ، وقالت " هناك جهود حثيثة تبذلها المملكة في هذا الجانب ويجب على الجميع معرفتها " ، معبرة عن إعجابها بالأنظمة والقوانين التي تتبعها المملكة في هذا الشأن وشاهدته عن قرب خلال زيارتها للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " سمة " .

وأشارت إلى ما شهدته المملكة من تطور وتقدم كبيرين وفق رؤية 2030 ولمسته من خلال زيارتها الحالية.

وعدّت استضافة المملكة لقمة العشرين " G 20 " فرصة كبيرة لتقديم نفسها للعالم بصورة جديدة.

// انتهى //

15:54ت م

0210



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأشادت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي قوليه، بالعلاقات السعودية - الفرنسية التي أكدت أنها تشهد تطوراً مستمراً على جميع الأصعدة، خصوصاً على الصعيد الثقافي ومنها تطوير العلا .ونوهت بدور المملكة العربية السعودية المهم في استقرار وأمن دول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام ، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي وما تملكه من مخزونات وقدرات كبيرة في الطاقة.ولفتت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي النظر إلى جهود المملكة في محاربة التطرف وغسيل الأموال ، وقالت " هناك جهود حثيثة تبذلها المملكة في هذا الجانب ويجب على الجميع معرفتها " ، معبرة عن إعجابها بالأنظمة والقوانين التي تتبعها المملكة في هذا الشأن وشاهدته عن قرب خلال زيارتها للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " سمة " .وأشارت إلى ما شهدته المملكة من تطور وتقدم كبيرين وفق رؤية 2030 ولمسته من خلال زيارتها الحالية.وعدّت استضافة المملكة لقمة العشرين " G 20 " فرصة كبيرة لتقديم نفسها للعالم بصورة جديدة.// انتهى //15:54ت م0210

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