السعودية اليوم / مكتب العمل بالجبيل يقيم محاضرة تعريفية بنظام العمل لطالبات الكلية الجامعية



الجبيل 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

اُقام مكتب العمل بمحافظة الجبيل أمس، محاضرة تعريفية بنظام العمل في مقر الكلية الجامعية للبنات، بهدف تأهيل الطالبات المقبلات على التخرج لسوق العمل، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.

وتناولت المحاضرة التي قدمتها ريم الجاسم، أهمية عقود العمل واللوائح التنفيذية لتنظيم العمل ومعرفة أطراف التعاقد بحقوقهم والتزاماتهم، كما تم شرح قانون عمل المرأة وأهم البنود التي خصها بها نظام العمل والعمال السعودي لتحقيق بيئة عمل آمنة ومناسبة لها، واستعراض أهم القضايا التي تواجه قسم التسوية الودية والتفتيش والتي أساسها في الغالب هو عدم المعرفة والإلمام بالنظام.

من جانبها أوضحت رئيسة قسم شؤون المرأة منار العصافره أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين وتطوير بيئة العمل وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل في ظل التسارع لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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15:47ت م

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