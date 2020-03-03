السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يفتتح معرض "سفيرات المؤتمر العلمي"



مكة المكرمة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات اليوم, فعاليات مشروع المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة الـ13 والكتيب التفاعلي ومعرض "سفيرات المؤتمر العلمي" للعام 1441/1440 هـ , بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد, وذلك في قاعة مكة الكبرى بالعاصمة المقدسة.

وجرى خلال الملتقى تحكيم 30 بحثًا علميًا من 47 منطقة تعليمية على مستوى المملكة في مجال توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة التعليم في المدرسة في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أن هذا المؤتمر يستمر ثلاثة أيام, ويأتي ضمن اهتمام وزارة التعلم لتنمية مهارات البحث العلمي وعرص نتائجه واكتساب مهارات تنظيم المؤتمرات وإثراء الجانب المعرفي والمهاري لدى الطالبات لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤكداً أن المعرفة باتت اليوم الاستثمار الأمثل للدول بل أن المجتمعات تسعى للتحول نحو مجتمع المعرفة الذي يعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030, مبينا أن موضوع المؤتمر يأتي منسجما مع الاتجاهات العالمية المعاصرة إذ باتت التقنية مقومًا أساسيًا من مقومات التقدم العلمي.

من جانبها أفادت منسقة المشروع بوزارة التعليم أمل الشثري, أن هذا المشروع يحظى باهتمام المسؤولين في وزارة التعليم لما له من أثر كبير في تشكيل الشخصية العلمية القيادية الباحثة، ويتيح الفرصة للطالبات أن يمارسن مهارات البحث العلمي في مرحلة عمرية مبكرة.

من جهتها أوضحت المشرف العام للإدارة العامة على التحول الرقمي الدكتورة هند يماني, أن الاهتمام بمصطلح التحول الرقمي بدأ في الثورة الصناعية الرابعة ، حيث ركزت على التحول الرقمي الشامل في المنظومة الرقمية والتي تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، مبينةً أن مفهوم التحول الرقمي لايعد من المفاهيم المستحدثة بل يعد من المصطلحات التي استمدت قوة خاصة بعد تبني المنظمات الحكومية التحول الرقمي.

من جانبها أشارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري, أن برنامج المؤتمر من أهدافه تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات، وتنمية مهارات عرض الأبحاث العلمية في المؤتمرات وإعداده الطالبات للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية، موضحة أن هذا المؤتمر شكل منذ انطلاقته الأولى منعطفا مهماً في مسيرة التعليم في مملكتنا الحبيبة نحو بناء جيل طموح قادر على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع ورسم المستقبل ومواكبة التطوير العالمي.

فيما بينت مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي أن برنامج المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة يسعى إلى تنمية مهارات مهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى إثراء الجانب المعرفي والمهاري في مجال توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة التعليم في المدرسة في ضوء رؤية 2030 وتنمية مهارات تنظيم المؤتمرات لدى الطالبات وإعدادهن للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.

بعد ذلك تم عرض البحث المقدم من قبل إدارة التعليم بمنطقة الجوف للمرحلة الثانوية بعنوان "دور استخدام الوسائط التعليمية في تدريس لغتي الخالدة للمرحلة المتوسطة وأثر ذلك على التحصيل الدراسي واتجاه الطلاب نحو الوسائط التعليمية", كما تم عرض بحث إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة بعنوان "اتجاه معلمات الثانوية الثانية نحو استخدام برامج وسائل التواصل الاجتماعي ( التليجرام ) في العملية التعليمية".

كما تم عرض بحث إدارة التعليم بمحافظة ينبع بعنوان "درجة إسهام تقنية رمز الاستجابة السريعة ( QRCode) في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالبات المرحلة الثانوية" وتمت مناقشة تلك الأبحاث العلمية، بعد ذلك تم استعراض فيديو مرئي لتدشين الكتيب التفاعلي ، يليه افتتاح المعرض المصاحب والورش التدريبية للطالبات والذي يحوي مبادرات تقنية ناجحة مرتبطة بالمحور الرئيسي للمؤتمر العلمي .

وفي ختام الحفل تم تكريم صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد ومنسقة المشروع بالوزارة أمل الشثري ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بشاوري ومديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي ومنسقة المؤتمر ورئيسة المجال العلمي لمياء باسليمان ومحكمات المشروع بمنطقة مكة المكرمة البالغ عددهن 45 محكمة والإدارات التعليمية المحكمة" إدارة تعليم مكة ، وإدارة تعليم عسير ، وإدارة تعليم الجوف".

// انتهى //

15:35ت م

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