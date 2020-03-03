السعودية اليوم / محافظ بحرة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً"



جدة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

دشن محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، اليوم, فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي جاء تحت شعار "السلامة أولاً"، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله القرشي ، ومديري الإدارات الحكومية والأهلية, وذلك في مبنى الخدمات العامة في الشميسي.

وتجول محافظ بحرة داخل أرجاء المعرض المصاحب للفعاليات، مطلعاً على معدات وآليات الدفاع المدني, كما كرم عدداً من الجهات المشاركة بهذه المناسبة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله القرشي، أن اليوم العالمي للدفاع المدني، مناسبة دولية مهمة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات ، والعمل على مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة.

ولفت الانتباه إلى أن "مدني بحرة" ينفذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية بهذه المناسبة، إبرازاً للدور الذي يضطلع به في تحقيق الأمن المدني والسلامة العامة.

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15:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.