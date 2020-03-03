السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل فريق مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي



عرعر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، فريق مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي, الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة وتشخيص وتقديم الخدمات لأطفال التوحد.

واطلع سموه على مهام وأعمال الفريق واختصاصه بتطوير الطرق التشخيصية والعلاجية للمصابين باضطراب طيف التوحد، وأهم برامج التدخل المبكر، والتطوير المغناطيسي الوظيفي للدماغ.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن أبنائنا الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد يستحقون البذل والعطاء والوقوف على شؤونهم وتثقيف المجتمع في التعامل معهم وقبولهم ودمجهم في شرائح المجتمع المختلفة بما يتوافق مع قدراتهم، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تمكين اندماج ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم.

وتمنى سموه لفريق مركز أبحاث التوحد التوفيق في علاجهم وأبحاثهم، مؤكداً دورهم الاجتماعي إضافة إلى الطبي في مواجهة هذا المرض ومساعدة المصابين به وعائلاتهم .

// انتهى //

15:31ت م

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