السعودية اليوم / سمو نائب منطقة أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات مكافحة المخدرات بالمنطقة



جيزان 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد بن محمد بن جليغم. وتسلم سمو نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء التقرير الخاص بإنجازات مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال العام الماضي 1440هـ.

واستمع سموه لشرح مفصل عما تضمنه التقرير والجهود التي قامت بها مديرية مكافحة المخدرات وفروعها بالمنطقة والنتائج التي تم تحقيقها الماضي في مجال مكافحة المخدرات وما تضمنه التقرير الإحصائي من إنجازات ونجاحات متميزة حققها منسوبي مكافحة المخدرات.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية بالمنطقة في دحر المهربين ومكافحة هذه السموم والآفات وما تحقق لها من إنجازات في الحفاظ على شباب ومكتسبات الوطن.

وشدد سموه على أهمية الدور المناط بجميع الجهات الأمنية بالمنطقة والمواطنين وضرورة تكاتف وتضافر الجهود في الإبلاغ والقبض على مروجي تلك السموم لشبابنا و لهذا الوطن الغالي.

من جهته عبر مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان عن شكره وتقديره لصاحب السمو والملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهما المتواصل لمنسوبي مكافحة المخدرات بجازان وتوجيهاتهما الدائمة بالتصدي لكل من يحاول إدخال أو تهريب المخدرات للمنطقة أو المملكة عبر حدودها.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

//انتهى//

15:32ت م

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