السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يجتمع بمنسوبي أمانة الرياض للاطلاع على البرامج والمشاريع التطويرية



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وعدد من مسؤولي الأمانة.

وقدم سمو أمين منطقة الرياض شرحًا عن برنامج "في خدمتكم" ودوره في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للسكان، والأعمال المستمرة التي تنفذها الأمانة في برنامج تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى استعراض مشروعات وسط مدينة الرياض.

وثمن سموه توجيهات سمو أمير المنطقة، مؤكدًا التزام الأمانة في تنفيذ البرامج التطويرية التي تأتي في ضوء رؤية المملكة ومستهدفاتها الطموحة.

حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون الأمنية المكلف علوش بن فارس السبيعي.

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15:27ت م

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