السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين مركز أسبار ومعهد الإدارة العامة



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

وقّع مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام و معهد الإدارة العامة اليوم مذكرة تعاون للاستفادة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها ونشر مخرجاتها عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية التابعة للمعهد .

ومثّل المعهد في توقيع الاتفاق معالي المدير العام الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، فيما وقّعه عن المركز رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد العرابي الحارثي.

ويأتي توقيع الاتفاق في إطار اضطلاع مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بالدور المنوط به في بناء شراكة مجتمعية مع مختلف القطاعات عبر إجراء الدراسات والبحوث وتقديم كافة أنواع الدعم والاستشارات التي تساعد في تطوير المجتمع ورفع كفاءة مؤسساته، إضافة إلى مساعدة صانع القرار على رسم السياسات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية المتمثلة في رؤية المملكة 2030م.

وبحسب مذكرة التفاهم، تقوم مجموعة أسبار والتي تضم مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، ومنتدى أسبار الدولي، وملتقى أسبار بتزويد معهد الإدارة العامة بكافة البيانات والمعلومات الصادرة عن ورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات والملتقيات والمؤتمرات وكافة الفعاليات والمناسبات التي تقيمها المجموعة في مجالات الدراسات والبحوث والاستشارات والإعلام، ليتسنى للمعهد نشرها عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، وإتاحتها أمام الباحثين والدارسين وصانعي القرار للاستفادة منها.

كما تتضمن بنود الاتفاقية قيام مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بتسهيل عملية اختيار المقاطع التي يرغب معهد الإدارة العامة في الحصول عليها، مع احتفاظه بكامل حقوق الملكية للمقاطع المنشورة، على ألا يحق له المطالبة بحذف أي منها بعد انتهاء مدة الاتفاقية.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز فرص التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، من أجل المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها البشرية وتزويدها بالمعلومات والخبرات والمهارات اللازمة لأداء أعمالها بفعالية وتنويع مصادر البحث أمام الباحثين وتحقيق المعرفة، وتسهيل توفيرها للجميع إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومصادرها بين الجانبين في مختلف مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرة.

الجدير بالذكر أن "إثرائي" هي منصة إلكترونية لمبادرة "البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد"، إحدى مبادرات معهد الإدارة العامة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وهي تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الخدمة المدنية من خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم بمحتوى تدريبي معتمد وذي جودة عالية، كما تتيح لهم الاستفادة من العديد من الخدمات المعرفية والإثرائية مما يعمل على تحقيق التنمية الإدارية المنشودة وفق معطيات ونظم عصرية عصرية وأساليب حديثة وبكفاءات وطنية مؤهلة وواعدة، تسهم في بناء الوطن وازدهاره في مختلف المجالات .

//انتهى//

15:26ت م

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