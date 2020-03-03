السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بلجيكا يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم إلى دوقية لوكسمبورغ



بروكسل 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

قدم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان أمس نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية اللوكسمبورغية تمهيدًا لتقديمها إلى صاحب السمو الملكي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى.

والتقى معاليه، رئيسة إدارة شؤون المراسم في وزارة الخارجية اللوكسمبورغية السفيرة بياتريس كريش، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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15:23ت م

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