السعودية | إيران بؤرة للإرهاب والكورونا.. الأضرحة التي يدعي معممي إيران أنها تشفي المرضى باتت مصدراً لانتشار الفيروس

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

لم تكتف إيران على ما يبدو بنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، بل كان لفيروس كورونا وتفشيه نصيب من تلك الدولة، بعد أن احتلت طهران المرتبة الثانية بعد الصين في تسجيل عدد الوفيات بالفيروس القاتل.

ووفق آخر إحصائية حكومية، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 66 شخصاً، كما قفز عدد المصابين إلى أكثر من ألأف، وهي أرقام تتحدث مصادر محلية عن عدم صحتها وتقول إن النظام يمارس التعتيم حول الأرقام الحقيقية.

وأكدت تقارير عديدة أن تعاطي إيران مع الفيروس لم يكن شفافاً وهو ما فاقم حالة تفشيه في البلاد وانتقاله إلى دول الجوار وخاصة في مدن السياحة الدينية وعلى رأسها قم ومشهد.

ويميل لتأكيد ذلك وثيقة مسربة قبل نحو 14 يوماً موقعة من وزير الصحة الإيراني “سعيد نمكي” وموجهة للرئيس الإيراني تحمل استقالة الأول بعد عجز وزارته عن مواجهة الفيروس ووفاة مئات الإيرانيين وإصابة الآلاف في إيران.

ومع تزايد الإصابات والوفيات بكورونا بدأ المعممين وطلابهم بالهرب من الأضرحة خوفاً من الإصابة بالفيروس، وهي الأمان التي طالما زعموا انها تشفي المريض وتفك السحر وتدخل الجنة.