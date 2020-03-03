شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تنفي تحويل موظفي الخدمة المدنية إلى التأمينات والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية. وأكدت الوزارة على متابعة الأخبار والمستجدات عبر مصادرها الرسمية.

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