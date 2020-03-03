شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في ماليزيا: الوضع الصحي تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل
نوهت السفارة في ماليزيا بأن السلطات الصحية الماليزية أعلنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كرونا وصل حتى تاريخ اليوم إلى ٣٦ حالة، وتم ولله الحمد معالجة وشفاء ٢٢ حالة ، و١٤ حالات تحت المتابعة ،وأن الوضع الصحي لازال تحت السيطرة.
وتأمل السفارة من المواطنين والمقيمين والزائرين لماليزيا اتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الحيطة والحذر من التجمعات و مناطق الازدحام، حفظ الله الجميع من كل مكروه.
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