شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": وصول أول إرسالية أغنام من إثيوبيا بعد رفع الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أنه بعد رفع الحظر عن إثيوبيا ، تم استقبال إرسالية لـ 3000 رأس من الأغنام قادمة من أديس أبابا عبر مطار الأحساء.

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