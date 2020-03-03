شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على مكة حتى الـ 9 مساء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة ، وتشمل "الجموم - الخرمة - العاصمة المقدسة - الكامل - تربة – رنية" ، ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وتنتهي الحالة في التاسعة مساء.

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