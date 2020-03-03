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وزارة الموارد البشرية توضح حقيقة نقل موظفي الخدمة المدنية إلى التأمينات

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2020-03-03

وزارة الموارد البشرية توضح حقيقة نقل موظفي الخدمة المدنية إلى التأمينات

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما تردد حول تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.

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وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا بدمج الخدمة المدنية في العمل وتغيير اسمها.

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