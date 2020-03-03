شكرا لقرائتكم بعد رفع الحظر .. وصول 3 آلاف رأس أغنام من إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-03 بعد رفع الحظر .. وصول 3 آلاف رأس أغنام من إثيوبيا متابعات الخليج 365 - الرياض استقبلت وزارة البيئة إرسالية عبارة عن ٣٠٠٠ رأس من الأغنام قادمة من إثيوبيا عبر مطار الأحساء بعد رفع الحظر عنها. Advertisements وقالت وزارة البيئة إنه تم فسح الرسالة من قبل محاجر الوزارة بالأحساء بعد انتهاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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