شكرا لقرائتكم فيديو.. أول جلسة لمجلس الوزراء بعد استحداث 3 وزارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-03 فيديو.. أول جلسة لمجلس الوزراء بعد استحداث 3 وزارات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بدأت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ـ. وتعد هذه هي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس بعد صدور الأوامر الملكية باستحداث 3 وزارات هي: وزارة السياحة، ووزارة الرياضة، ووزارة الاستثمار، كما تم تعديل اسم وزارة التجارة ودمج وزارة الخدمة المدنية في وزارة العمل وتغيير اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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