اخبار السعوديه

وفاة و3 إصابات في حادث دهس بالباحة

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفاة و3 إصابات في حادث دهس بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-03

وفاة و3 إصابات في حادث دهس بالباحة

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

توفي عامل في حادث دهس صباح اليوم الثلاثاء بطريق غابة رغدان بالباحة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني : إنه ورد بلاغ عن حادث تصادم ودهس صباح اليوم الثلاثاء وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع بطريق الغابة خلف إكسترا عبارة عن اصطدام مركبة بالرصيف وانحرافها نتج عنه دهس أحد المارة مما أدى إلى وفاته.

وأفاد الزهراني أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص إصابة متوسطة وبسيطة، تم التدخل إسعافيًا ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة فيما رفضت الإصابة الثالثة الكشف والنقل.

تابعنا على 9cf10634b0.jpg تواصل معنا علىe069ebf8a4.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة و3 إصابات في حادث دهس بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا