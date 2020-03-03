وفاة و3 إصابات في حادث دهس بالباحة

2020-03-03

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

توفي عامل في حادث دهس صباح اليوم الثلاثاء بطريق غابة رغدان بالباحة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة.

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وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني : إنه ورد بلاغ عن حادث تصادم ودهس صباح اليوم الثلاثاء وتم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع بطريق الغابة خلف إكسترا عبارة عن اصطدام مركبة بالرصيف وانحرافها نتج عنه دهس أحد المارة مما أدى إلى وفاته.

وأفاد الزهراني أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص إصابة متوسطة وبسيطة، تم التدخل إسعافيًا ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة فيما رفضت الإصابة الثالثة الكشف والنقل.

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