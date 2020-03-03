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الأمير مشعل بن ماجد يدشن الكترونيا مبادرة "التقنية بلغة القرآن"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

نيابة عن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرف الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم، حفل الخريجين الموحد لمتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعددهم 5672 خريجا وخريجة، والذي دشن خلاله الكترونيا مبادرة "التقنية بلغة القرآن"، بحضور نائب محافظ المؤسسة د. راشد الزهراني وجمع من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي للبنين بجدة.

واطلع فور وصوله المعهد على المشاريع الإنشائية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة، وإحصائيات بالمتدربين والمتدربات.

وبعد أن أخذ مكانه بمسرح الاحتفال عزف السلام الملكي أعقبته كلمة نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة د. سعيد الزبيدي، والتي قدم فيها الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على تشريفه هذا الاحتفال نيابة عن الأمير خالد الفيصل، والدعم الذي يحظى به التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، والذي يشهد المعهد اليوم تخريج كوكبة مهنية سعودية من متدربي الكليات التقنية والعالمية للبنين، وكلية الاتصالات والمعاهد الصناعية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية في محافظات منطقة مكة المكرمة، مواصلين رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي توفر لمتدربيها أرقى معايير التدريب انطلاقا من حرصها على الجودة والتميز كما أرادت لها قيادتنا الرشيدة لتؤدي رسالتها نحو أبناء الوطن.

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وقدم الزبيدي الشكر لجميع العمداء و العميدات ومدراء المعاهد مثمنا دور أعضاء الهيئتين الإدارية و التدريبية الذين عملوا بكل إخلاص من أجل المشاركة في اعداد الكوادر المؤهلة القادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة ودعم اقتصاد المعرفة وخدمة سوق العمل .

وقدم الزبيدي التهاني والتبريكات للخريجين والخريجات داعيا الله لهم التوفيق .

بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلما تعريفيا عن واقع التدريب التقني والمهني ومنشآته التدريبية .

عقب ذلك ألقى الخريج فهد سعود البرقاوي كلمة الخريجين بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل كرّم سمو الامير مشعل بن ماجد عمداء الكليات كما قدّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة والتقطت الصور الجماعية للخريجين مع سموه.