محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت من توقيع "المساءلة الجنائية" على مروجي الشائعات دعت النيابة العامة إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، باعتباره مطلبًا وطنيًا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي. وقالت النيابة العامة، عبر "تويتر" اليوم: لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية.النيابة العامة 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 02:36 PM حذّرت من توقيع "المساءلة الجنائية" على مروجي الشائعات Advertisements "النيابة العامة": لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار المجهولة "النيابة العامة": لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار المجهولة دعت النيابة العامة إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، باعتباره مطلبًا وطنيًا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي. وقالت النيابة العامة، عبر "تويتر" اليوم: لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية. الكلمات المفتاحية ، "النيابة العامة": لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار المجهولة ،

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