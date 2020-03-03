، تصادم وانحراف ودهس على طريق رغدان.. حالة وفاة و3 إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - متحدث هلال الباحة: حالاتهم متوسطة وتم التدخل إسعافياً ونقلهم للمستشفى

تسبب حادث دهس مروري في وفاة واحدة وثلاث إصابات مختلفة على طريق رغدان في مدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني قائلاً: ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطواري 997 عن حادث تصادم ودهس في تمام الساعة 10:57 صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف "الزهراني": تم توجيه فرقتين إسعافيتين، والقائد الميداني صالح علي محفوظ الغامدي للموقع على طريق غابة رغدان، فتبين أن الحادث عبارة عن اصطدام مركبة بالرصيف وانحرافها، نتج عنه دهس أحد العمالة المارة، مما أدى إلى وفاته.

وتابع "الزهراني" أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص إصابات متوسطة وبسيطة تم التدخل إسعافياً ونقلها للمستشفى الملك فهد، فيما رفضت الإصابة الثالثة الكشف والنقل.الباحة طريق رغدان هيئة الهلال الأحمر السعودي