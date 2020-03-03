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تَسَبّبت مخالفات عدة داخل مستشفى خاص بالمدينة المنورة، في صدور توجيه من وزارة الصحة، اليوم، بإخلاء المنومين بالمستشفى؛ وذلك لنقص كادر التمريض.
وبدأت "صحة المدينة" في الإجراءات المبدئية بعملية الإخلاء إلى المستشفيات الأخرى حسب السعة السريرية المتاحة في المنطقة.
وبيّنت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه تم إغلاق بعض الأقسام بسبب نقص الكوادر الطبية (التمريض)، وتم منع دخول المرضى إلى أقسام العناية المركزة بها حفاظًا على سلامتهم.وزارة الصحة مستشفى خاص المدينة المنورة
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 02:02 PM
منع الدخول للعناية المركزة حفاظًا على السلامة.. ومصادر "الخليج 365": أغلقت أقسامًا
تَسَبّبت مخالفات عدة داخل مستشفى خاص بالمدينة المنورة، في صدور توجيه من وزارة الصحة، اليوم، بإخلاء المنومين بالمستشفى؛ وذلك لنقص كادر التمريض.
وبدأت "صحة المدينة" في الإجراءات المبدئية بعملية الإخلاء إلى المستشفيات الأخرى حسب السعة السريرية المتاحة في المنطقة.
وبيّنت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه تم إغلاق بعض الأقسام بسبب نقص الكوادر الطبية (التمريض)، وتم منع دخول المرضى إلى أقسام العناية المركزة بها حفاظًا على سلامتهم.
، مخالفات بمستشفى خاص بالمدينة تنتهي بتوجيه لـ"الصحة" بإخلائها من مرضاها ،
المصدر : الخليج 365
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