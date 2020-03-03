، إقبال متزايد على "الوحدات تحت الإنشاء".. ومختص يكشف الأسباب ،

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أفادت مصادر في وزارة الإسكان، بأن هناك إقبالًا متزايدًا من جانب المواطنين، للحجز في الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التي وفّرتها الدولة مؤخرًا.
وعبّر مستفيدون من هذه الوحدات عن سعادتهم وارتياحهم لهذه الخطوة التي وفّرت لهم فرصة الحصول على مساكن بجودة عالية، داخل مجتمعات حيوية مكتملة الخدمات والمرافق.
ويضمن خيار شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، للمستفيدين الحصولَ على وحدات سكنية تمتاز بجودة عالية. كما أنه يفيد السوق على أكثر من مستوى؛ حيث يحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ويرفع مستوى الشفافية ويحفز روح المنافسة بين المطورين، حسب ما تؤكده "بوابة سكني" على الإنترنت.
ووفق الآلية المعتمدة، يتم بيع الوحدات السكنية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء؛ على أن يتم تصميم نموذج الوحدة السكنية واعتماده، ثم إلزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق التصاميم والمواصفات المتفق عليها.
وقال المختص العقاري مشعل بن خالد: هناك فوائد أخرى سيضيفها المنتج الجديد للسوق؛ منها الإسهام في زيادة المعروض السكني، من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز قدرات شركات التطوير العقاري؛ للتحول من آلية العمل الفردي إلى آلية العمل المؤسسي، مع الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبيًّا على أسعار العقار.
وأضاف: إتاحة وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية، يؤكد حرص الدولة -ممثلة في وزارة الإسكان- على تلبية احتياجات المواطنين، وضمان حصولهم على منتج بأعلى المواصفات الإنشائية والبيئية.
وأردف: الوزارة وضعت وصفًا دقيقًا للمخطط النهائي، وحددت نموذجًا لشكل المبنى في صورته النهائية، بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، مع إلزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها.
من جانبها، عبّرت المواطنة يسرا الصالح، عن شكرها لوزارة الإسكان. وقالت: الوزارة تبحث دائمًا عن حلول تُساهم في إكمال حل مشكلة السكن.
وأضافت: تَقدمت للحصول على منتج سابق، وتمكنت من اجتياز المرحلة ومن ثم السداد، بتعاون مع الوزارة، وحاليًا أتطلع للحصول على منتج في الوحدات تحت الإنشاء، والاستفادة بفرصة الاختيار والتعديل، وغيرها من التسهيلات المتوافرة للمستفيدين.
أما المواطن هاني النصيري؛ فقد قال: المنتج الجديد فرصة ثمينة للمواطنين الذين لم يحصلوا على مساكن من قبل. والتقديم متاح للجميع، وهناك معلومات إضافية، تم تزويدنا بها من قِبَل وحدة العناية بالمستفيدين.
وزارة الإسكان الوحدات السكنية
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 01:53 PM
مواصفات المنتج المطروح تحفّز المواطنين وتوفر لهم السكن المناسبإقبال متزايد على "الوحدات تحت الإنشاء".. ومختص يكشف الأسباب
أفادت مصادر في وزارة الإسكان، بأن هناك إقبالًا متزايدًا من جانب المواطنين، للحجز في الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التي وفّرتها الدولة مؤخرًا.
وعبّر مستفيدون من هذه الوحدات عن سعادتهم وارتياحهم لهذه الخطوة التي وفّرت لهم فرصة الحصول على مساكن بجودة عالية، داخل مجتمعات حيوية مكتملة الخدمات والمرافق.
ويضمن خيار شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، للمستفيدين الحصولَ على وحدات سكنية تمتاز بجودة عالية. كما أنه يفيد السوق على أكثر من مستوى؛ حيث يحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ويرفع مستوى الشفافية ويحفز روح المنافسة بين المطورين، حسب ما تؤكده "بوابة سكني" على الإنترنت.
ووفق الآلية المعتمدة، يتم بيع الوحدات السكنية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء؛ على أن يتم تصميم نموذج الوحدة السكنية واعتماده، ثم إلزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق التصاميم والمواصفات المتفق عليها.
وقال المختص العقاري مشعل بن خالد: هناك فوائد أخرى سيضيفها المنتج الجديد للسوق؛ منها الإسهام في زيادة المعروض السكني، من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز قدرات شركات التطوير العقاري؛ للتحول من آلية العمل الفردي إلى آلية العمل المؤسسي، مع الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبيًّا على أسعار العقار.
وأضاف: إتاحة وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية، يؤكد حرص الدولة -ممثلة في وزارة الإسكان- على تلبية احتياجات المواطنين، وضمان حصولهم على منتج بأعلى المواصفات الإنشائية والبيئية.
وأردف: الوزارة وضعت وصفًا دقيقًا للمخطط النهائي، وحددت نموذجًا لشكل المبنى في صورته النهائية، بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، مع إلزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها.
من جانبها، عبّرت المواطنة يسرا الصالح، عن شكرها لوزارة الإسكان. وقالت: الوزارة تبحث دائمًا عن حلول تُساهم في إكمال حل مشكلة السكن.
وأضافت: تَقدمت للحصول على منتج سابق، وتمكنت من اجتياز المرحلة ومن ثم السداد، بتعاون مع الوزارة، وحاليًا أتطلع للحصول على منتج في الوحدات تحت الإنشاء، والاستفادة بفرصة الاختيار والتعديل، وغيرها من التسهيلات المتوافرة للمستفيدين.
أما المواطن هاني النصيري؛ فقد قال: المنتج الجديد فرصة ثمينة للمواطنين الذين لم يحصلوا على مساكن من قبل. والتقديم متاح للجميع، وهناك معلومات إضافية، تم تزويدنا بها من قِبَل وحدة العناية بالمستفيدين.
، إقبال متزايد على "الوحدات تحت الإنشاء".. ومختص يكشف الأسباب ،
المصدر : الخليج 365
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