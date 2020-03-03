بالصور.. إزالة 12 حظيرة عشوائية مُخالفة جنوبي مكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بإدارة وحدات الذبح، وإدارة الخدمات العامة، وبلدية جنوب مكة الفرعية، 12 حظيرة عشوائية مُخالفة، وذلك خلال الحملة الميدانية التي نفذتها الأمانة في عددٍ من المواقع بمخطط ولي العهد رقم 7 جنوب مكة المكرمة؛ بمساندة الجهات الأمنية.

وشكًّلت الأمانة عددًا من الفرق الميداني، التي تقوم بمصادرة الأنعام السائبة والمُخالفة في الأحواش والمزارع والأماكن المتاخمة للأحياء السكنية، التي يتم فيها تربية وبيع الأنعام بطُرق مخالفة، للمحافظة على الإصحاح البيئي.

وتمت خلال الحملة مصادرة 5 رؤوس من الإبل، و10 رؤوس من الماعز، وإزالة الحظائر المُخالفة، واتخاذ التدابير الوقائية لتفادي أضرارها البيئية والصحية، وتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على الباعة المخالفين.

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