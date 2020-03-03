بالفيديو.. الزعاق يوضح مدة وخصائص موسم «الدسم».. يبدأ غدًا الأربعاء

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، خصائص موسم «الدسم»، الذي تبدأ أول أيامه غدًا الأربعاء، ومدته 13 يومًا.

وقال الزعاق- عبر حسابه بتويتر- إن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام «عقرب الدم»، وإن غدًا الأربعاء، هو أول أيام موسم العقرب الثالثة والأخيرة، والمسماة بـ«الدسم».

وأضاف الزعاق، أن موسم «الدسم» يتميز بخصائص، هي:

أولًا: تهب به رياح باردة أسموها برياح «برد بياع الخبل عباته».

ثانيًا: أمطار المراريح (الصيفية) خاصة على جنوب وجنوب غرب السعودية.

ثالثًا: تنتشر فيها الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها).

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رابعًا: صباحها وعصرها معتدلان، وظهرها صيف، وليلها شتاء.

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