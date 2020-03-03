مراقبة وصرف أكثر من 1.5 مليون صنف بـ«مخزون» تعليم عسير

قال مدير إدارة مراقبة المخزون بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير سعيد بن جهير، إن الإدارة تعاملت مع أكثر من 5 ملايين صنف خلال الفترة الماضية.

وأكد «جهير»، أن الإدارة تقوم بمباشرة أعمال رجيع العهد في المدارس من خلال تكوين لجنة من ثلاثة أعضاء، حيث يتم الشخوص على المدرسة ومعاينة الأصناف ومدى الاستفادة منها من عدمه، بالإضافة إلى تحضير لجنة بيع الرجيع بالمستودع الخاص بذلك عبر خطوات أساسية.

وأوضح أنها تبدأ بعمل لجنة الفحص والمعاينة لجميع الأصناف العائدة من المدارس والإدارات، ومن ثم التعميم على الإدارات الحكومية ممن قد تكون بحاجة لتلك الأصناف أو بعضها، يلي ذلك تشكيل لجنة للبيع، تتكون من ثلاثة أعضاء، وبعد إتمام عملية البيع يتم إيداع مبالغ البيع في صندوق الإيرادات العامة بوزارة المالية، مشيرًا إلى أنه يتم إشعار الجهة المرجعة لتلك الأصناف بإسقاط تلك العهد من طرفهم.

وأضاف «جهير» أن تنفيذ الأعمال الفنية والرقابية يتم بشكل آلي عبر الوسائل التقنية الحديثة، ومن أهم الأعمال المناطة بها مناقلة العهدة آلياً عبر نظام فارس، وتثبيتها عبر الخدمة الذاتية لجميع منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم ويكون الاعتماد النهائي لدى مراقبة المخزون.

بالإضافة إلى المشاركة في التأمين المباشر للأصناف وتوثيق ذلك عبر نظام فارس، وتفعيل مناقلة العهدة للمستفيد في حالات النقل أو التقاعد أو النقل الخارجي، وتنفيذ إخلاء الطرف لمنسوبي التعليم من المعلمين والموظفين والمستخدمين عن طريق إدارة مراقبة المخزون عبر الربط المباشر.

وفي مجال الرقابة، أوضح «جهير» أن إدارة مراقبة المخزون تشرف على عدة أقسام من مستودعات الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، وتتم مراقبة أرصدتها باستمرار، في مستودعات الأثاث، ومصادر التعلم، والنشاط الرياضي، والمقررات المدرسية في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والكتب الثقافية، والمطبوعات والأدوات القرطاسية، والوسائل التعليمية.

ويشمل القسم الأخير ثلاث مستودعات وهي «الوسائل التعليمية والمختبرات والكيماويات»، وتم العمل خلال الفترة الماضية من العام المالي المنصرم إلى تاريخ إعداد التقرير، مراقبة 773.166 صنفًا من أرصدة المستودعات الرئيسة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، ومتابعة صرف 744.508 أصناف.

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وأشار جهير إلى أن من أعمال إدارة مراقبة المخزون، المشاركة في لجنة الجرد السنوي لكافة محتويات المستودعات من الأصناف المُخزنة بها، ويتم الجرد السنوي في نهاية العام المالي وفق أنظمة وزارة المالية، وتنفيذ العمليات الرقابية اليومية والدورية للأصناف في المستودعات الرئيسة.

مشيرًا إلى أن مراقبي المخزون يقومون بأعمال الرقابة اليومية والشهرية على المستودعات كل فيما يخصه، وتتم مؤخرًا المراقبة اليومية عبر برنامج فارس انطلاقًا من تطويع التقنية في أداء عمل مراقبة المخزون، إضافة إلى متابعة كل ما يرد للمستودعات من توريدات جديدة، وجميع ما يصرف يوميًا.

وشدد على أنه لن يتم صرف أي صنف من المستودعات عبر نظام فارس إلا بعد اعتماده، مثمنًا في ختام حديثه دعم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وقيادات الإدارة لبرامج وإجراءات إدارة مراقبة المخزون .

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