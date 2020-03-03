بالفيديو.. 3500 عامل ينظفون الحرم المكي 4 مرات يوميًا للوقاية من كورونا

اتخذت المملكة عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا، والعناية بنظافة الحرم المكي 4 مرات يوميًا.
ووثَّق مقطع فيديو- بثته العربية- قيام أكثر من 3500 عامل لتطهير الحرم المكي 4 مرات يوميًا، للوقاية من الأمراض المعدية ومواجهة فيروس كورونا.
وأوضح التقرير، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تضع خططًا وقائية، من أجل سلامة المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض المعدية.
ولا يقتصر الغسيل والتنظيف على الأرضيات فقط، بل يشمل الأسطح والسلالم، مشيرة إلى أنه يتم مزج مياه الغسيل بأكثر من 4 آلاف لتر من المعطرات المتنوعة.
وكانت رئاسة الحرمين، قد أوضحت في وقت سابق، أن أسطول النظافة يشكل دعمًا للكوادر البشرية في غسيل المسجد الحرام، من خلال الاستعانة بـ40 سيارة كهربائية، و60 آلة تنظيف، إضافة إلى عربات مياه للغسيل وأجهزة للتجفيف.
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