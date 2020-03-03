افتتاح وحدة لغسيل الكلى بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، مركز وحدة غسيل الكلى في مستشفى الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية.
وأكد مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية الدكتور محمد بن حمد المقبل، أن وحدة غسيل الكلى تحتوي على 24 سريرًا طبيًا، حيث يعمل الطاقم الطبي فيها والذي يضم استشاريين وأخصائيين وممرضين، على تقديم الخدمة للمستفيدين على مدار 24 ساعة.
وأشار إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث أجهزة غسيل الكلى وفق المعايير العالمية التي تضمن تلقي المستفيد للعلاج بأفضل وجه ممكن.
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