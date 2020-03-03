«صحة الباحة» توضح إجراءاتها تجاه مستشفى خاص ارتكب خطأً طبيًا لامرأة أثناء الولادة

أوضحت صحة الباحة، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي اتخذتها تجاه ما تم تداوله حول شكوى مواطن لمستشفى خاص، بالإهمال والتسبب في نزيف حاد لزوجته الثلاثينية واستئصال الرحم وحرمانها من الإنجاب مرة أخرى إثر عملية قيصرية.

وذكرت صحة الباحة في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها تعمل على التحقيق مع المستشفى الخاص الذي تعامل مع الحالة، وسيتم الرفع بنتائج التحقيق كاملة إلى الإدارات المعنية، ومحاسبة المنشأة والكادر الصحي الذي وقف على الحالة.

وتابع البيان أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول قضية وجود خطأ طبي أدى إلى إصابة مواطنة خلال عملية قيصرية في أحد المستشفيات الخاصة في منطقة الباحة، تود صحة الباحة إيضاح ما يلي: المريضة البالغة من العمر ۳۸ سنة محولة من مستشفى خاص ببلجرشي بعد عملية ولادة قيصرية، وصلت الطوارئ بمستشفى الملك فهد بالباحة الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الثلاثاء الموافق 1 رجب 1441هـ.

وأضاف البيان أن المريضة وصلت إلى مستشفى الملك فهد وهي في حالة حرجة جدًا، وتعاني من توقف في القلب واتساع في حدقة العين وتوقف كامل في الضغط، والنبض والتنفس، وكانت على أنبوب تنفس اصطناعي وفي غيبوبة من الدرجة الثالثة.

وباشرت طوارئ المستشفى إجراءات إنقاذ حياة المريضة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لها، وإعطائها أدوية لرفع ضغط الدم، حتى بدأت تستجيب الحالة، وتم توجيهها لغرفة العمليات وإجراء العمليات اللازمة لها فورًا، بوجود 5 من الاستشاريين في تخصصات النساء والولادة والتخدير والمسالك البولية والجراحة والباطنية.

وأوضحت صحة الباحة، أن حالة المريضة حاليًا مستقرة من ناحية النزيف، ومن ناحية السيولة بالدم، وما زالت على أنبوب تنفس اصطناعي لحين استقرار التنفس.

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وأكدت صحة الباحة، العمل لخدمة المريضة؛ حيث إن سلامتها هي في المقام الأول بعد تمكن مستشفى الملك فهد بالباحة من إنقاذ حياتها بفضل من الله بعد وصولها في حالة حرجة، ونؤكد أيضًا أننا نعمل على التحقيق مع المستشفى الخاص الذي تعامل مع الحالة وسيتم الرفع بنتائج التحقيق كاملة إلى الإدارات المعنية ومحاسبة المنشأة والكادر الصحي الذي وقف على الحالة.

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